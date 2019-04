10.000 € Schaden: Polizei fahndet nach Seriendieb

Die Diebstähle erfolgten hauptsächlich in Lebensmitteldiskontgeschäften. In mehreren Fällen behob der Mann mit den entfremdeten Bankomatkarten an Geldausgabeautomaten in der näheren Umgebung so viel Bargeld wie möglich. „Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf zumindest einen unteren 5-stelligen Eurobetrag“, heißt es vonseiten der Polizei.