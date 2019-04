In 4 Minuten war der AUA-Millionen-Coup erledigt

Wie die „Bild“ vor Ort recherchierte, gelangten die fünf Täter um 15 Uhr mit einem weißen Van mit der Aufschrift „Steuerfahndung“ durch das Tor der Feuerwehrzufahrt am nördlichen Ende des Mutter-Teresa-Airports in der albanischen Hauptstadt auf das Gelände. Einer der Gangster wurde dabei gefilmt, wie er mit einem Bolzenschneider eine Kette aufzwängte. Mit dem Van fuhr die Bande zum Airbus, der mit laufenden Turbinen auf dem Rollfeld stand. Die Passagiere waren bereits an Bord - und sahen, was nur wenige Meter von ihnen entfernt vor sich ging.