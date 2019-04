Engste Serie der Geschichte geht in Entscheidung

Das ist für die Spiele zweier Teams gegeneinander in einem Spieljahr ebenso EBEL-Rekord wie im Play-off. Neu in den Bestenlisten der Liga steht auch die 13 für in der „Post Season“ in der Verlängerung gegangene Partien. Den einzige vorab feststehende Vorteil für ein Team beim „Showdown“ in Wien-Donaustadt dürfte der Heimvorteil der Caps sein, erarbeitet durch die bessere Platzierung in der „Regular Season“.