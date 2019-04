Autolenkerin (21) fährt auf Gülle-Anhänger auf

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus Neukirchen an der Enknach am Donnerstag mit einem Traktor und einem damit gezogenen Güllefass mit etwa 20.000 Liter Inhalt auf der Unteradenberger Landesstraße aus Richtung Handenberg kommend in Richtung Schwand. Zur selben Zeit fuhr eine 21-Jährige aus Deutschland mit ihrem Pkw auf der Unteradenberger Landesstraße in die gleiche Richtung. Etwa auf Höhe Straßenkilometer 4,0 wollte der Traktorlenker nach links auf den Güterweg Viermaiern einbiegen. Das jedoch dürfte die Pkw-Lenkerin zu spät bemerkt haben und prallte mit dem Wagen frontal gegen den hinteren Teil des Güllefasses.