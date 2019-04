Service Center wird vier Tage lang zugesperrt

Die Personal-Not zeige sich zudem bei den Service-Leistungen der Justiz: So bleibt das neue Service-Center in der kommenden Karwoche von Dienstag bis Freitag geschlossen. Die Kanzleien übernehmen deren Aufgaben, so wie es bis vor der Neueröffnung des Justizgebäudes im Herbst 2018 geregelt war. Laut Landesgerichtspräsident Hans Rathgeb spielen hierbei auch familiäre Gründe eine Rolle. Er verspricht weiters: „Die Stelle wird nachbesetzt.“