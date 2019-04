Nach Knie-OP: So sexy erholt sich Vonn im Bikini

Erst das verrückte Video von bzw. während der Knie-OP, dann das Foto von der dicken, farbenfrohen Narbe und jetzt diese schöne Aussichten! Lindsey Vonn lässt ihre Fans via Soziale Medien wirklich hautnah an ihrem Leben teilhaben. Im sexy Bikini zeigte die US-Amerikanerin am Donnerstag, wie sie sich von den Strapazen der Operation erholt. „Recovering in Paradise“, schreibt der ehemalige Ski-Star in der Instagram-Story.