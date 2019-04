Crash in Innsbruck: Sechs Autos verwickelt

Mitten im Feierabendverkehr krachte es am Donnerstag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau an einer Kreuzug ordentlich. Mehrere Autos und ein Motorrad wurden in den Unfall verwickelt. “Eine Person wurde verletzt“, schildert ein Sprecher der Polizei. Die anderen beteiligten Lenker hatten Glück im Unglück und kommen wohl mit einem Sachschaden am Pkw davon. Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Einsatz.