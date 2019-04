Polnischer Taucher geriet in Panik: Notaufstieg

Ein 50-jähriger polnischer Staatsangehöriger tauchte am 11. April 2019 gegen 13 Uhr mit seinem polnischen Freund und einem polnischen Instruktor am sogenannten Tauchplatz Ofen in der Gemeinde Steinbach am Attersee zu einem Trainingstauchgang auf 50 m Tiefe in den Attersee ab. Beim Auftauchen übten sie in einer Tiefe von ca. 44 Metern eine Wechselatmung, wobei es zu Problemen mit dem Regulator kam und sie die Übung abbrachen.