Stadt stoppt Verkauf von Kindergarten

„Momentan ist alles gestoppt auf dem Stand der Dinge“, so Auinger. Wie berichtet, will Ex-Wiberg-Eigentümer Winkler im Süden der Stadt auf dem Areal der Alten Schranne und des Kindergartens Alpensiedlung ein Gewerbegebiet in bester Lage entwickeln – ein Millionen-Deal. Dabei hat er auch die Unterstützung des scheidenden Planungsstadtrats Johann Padutsch (Bürgerliste).