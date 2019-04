Die bizarren Monster von „Remnant: From the Ashes“

„Remnant: From the Ashes“ kommt im Spätsommer auf PC (Steam), PS4 und Xbox One. Entwickelt wird der Titel von den Machern von „Darksiders 3“, thematisch bewegt man sich in einer postapokalyptischen Welt, die von einer Monsterhorde namens „die Saat“ zerstört wurde. Durch Portale kommen immer noch weitere Ungeheuer.