Giftköder-Alarm rund um Hund in der Kundler Klamm

Ein Spaziergang mit seinem Frauerl (52) durch die Kundler Klamm endete für einen Hund am Mittwoch mit einer Vergiftung. Am Vorfallsort wurden stark verschimmelte Gegenstände gefunden. Möglich, dass ein Irrer Giftköder ausgelegt hat. Ob das Tier überlebt, wird sich erst in einigen Tagen zeigen.