Auf diese Sexfilme stehen Frauen wirklich

Sie haben es vermutlich bereits geahnt - auch Frauen schauen Pornos. Nur sind sie nicht ganz so schaulustig wie Männer und gehen auch weniger offen damit um. Denn während die auch gerne mal die heißesten Fundstücke im Netz über Whatsapp an Kumpels weiterleiten, damit auch denen dieses lustvolle Machwerk nicht entgeht, genießen und schweigen Frauen über ihre Filmchen. Blöd, dass der Chef der Erotik-Website Pornhub ein Mann ist. Denn der hat jetzt in einer Statistik veröffentlicht, was Frauen am häufigsten in das Suchfeld eingeben.