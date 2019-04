Das gibt es in Wien am Wochenende zu erleben

#Steiermark-Frühling am Rathausplatz

Jedes Jahr Mitte April halten die Steirer Einzug am Wiener Rathausplatz und die Großstädter kommen in Scharen. Steirerschnitzel, gute Weine und Schnäpse und traditionelles Handwerk warten noch bis Sonntag auf die Besucher.

Wo: 1., Rathausplatz