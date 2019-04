Ärger mit Automat folgte Ärger über Vorschrift

Beim Erledigen der Bankgeschäfte greift Hermine F. ihrer 90-jährigen Mutter unter die Arme. Als die beiden unlängst einen Erlagschein beim Automaten im Foyer ihrer Filiale in Wien einzahlen wollten, „schluckte“ das Gerät die Bankkarte. „Wir wandten uns an einen Mitarbeiter, der zuerst einen Ausweis sehen wollte, den meine Mutter nicht mit hatte“, so die Tochter. Ihre Bitte um Entgegenkommen verhallte ungehört. Vorschrift sei Vorschrift, und die gelte auch für eine 90-jährige Dame, die seit Jahrzehnten Kundin bei der Bank ist. „Meine Mutter war sehr aufgeregt und meinte, sie sei doch kein Verbrecher“, schildert Frau F. weiter. Die Karte gab es dennoch erst mit Ausweis zurück.