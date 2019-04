Spannendes Rätselraten um den Eisernen Thron

Und dann wäre da ja noch die Romanvorlage: 1996 veröffentlichte Autor George R.R. Martin das erste Buch von „Das Lied von Eis und Feuer“, vier weitere folgten bis 2011. Seitdem warten Fans gebannt auf die Fortsetzung, die zwei weitere Bände umfassen soll. Dass diese bis heute nicht erschienen sind, brachte ein Problem mit sich: Die Serien-Adaption von „Game of Thrones“ überholte seine eigene Vorlage und ist in der Handlung mittlerweile weit voraus. Deshalb sprachen sich die Serienmacher mit Martin ab, um die Geschehnisse zumindest grob in dieselbe Richtung zu lenken. Abweichungen gab es allerdings schon früh. So ist es gut möglich, dass die Bücher anders enden als die Serie. Was für Fans heißt, dass die Frage, wer nun schließlich auf dem Eisernen Thron sitzen wird, irgendwann erneut beantwortet werden muss.