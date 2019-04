Junger Autofahrer übersah einen Rechtskommenden

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte am 10. April 2019 um 17:30 Uhr seinen Pkw im Gemeindegebiet von Auerbach auf der Gemeindestraße in Richtung Höring. Vor der Ortschaft Höring wollte er nach links in die Engelbach Landesstraße einbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn. Der junge Mann stieß mit der Front gegen die Fahrerseite des Pkw des 54-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des 54-Jährigen zur Seite geschleudert, überschlug sich und blieb in der angrenzenden Wiese liegen. Dieser und sein 53-Jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Braunau am Inn wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht.