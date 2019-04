Neuer Asterix: „Die Tochter des Vercingetorix“

„Teenager in der rebellischen Phase“

„Soweit wir wissen, ist die junge Dame ein Teenager in der rebellischen Phase“, verraten die Autoren. „Als Tochter des legendären Vercingetorix hat man es schließlich nicht leicht!“. Es waren demnach sehr viele Nachforschungen nötig, um herauszufinden, wie sie hieß, wie sie aussah, was für ein Mensch sie war usw. „Jeder weiß, dass Vercingetorix sich sehr bedeckt hielt, was sein Privatleben anging. Auch die historischen Quellen geben nicht viel her. Aber wir konnten doch so Manches ans Tageslicht bringen, was für allerhand Überraschungen sorgen dürfte!“