Eigentumswohnungen werden in Salzburg immer teurer

Was viele potenzielle Wohnungskäufer in Stadt und Land beobachten, bestätigt die österreichweite Analyse von mehr als 50.000 Grundbuchs-Eintragungen durch den Immobilienmakler RE/MAX: Eigentumswohnungen werden immer teurer. Landesweit stieg 2018 der Quadratmeter-Preis im Schnitt auf stolze 3670 Euro (plus 1,2 Prozent). Im Pongau waren es gar 5,4 Prozent (3129 Euro pro Quadratmeter). Nur in der Stadt (minus 0,4 Prozent) und in Hallein (minus 2,3 Prozent) sanken die Kaufpreise leicht.