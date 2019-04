Landestheater-Spielplan für 2019/20 vorgestellt

„Wofür stehen wir, was ist unsere Überzeugung?“, fragt Intendant Hermann Schneider und hat sich als Motto für die Landestheater-Spielzeit 2019/20 „Bekenntnisse“ ausgesucht. Diese Bekenntnisse will er nicht „wie eine Waffe“ vor sich hertragen, sondern in verschiedene Dialoge setzen. Etwa bei zehn statt der letztjährigen sieben Uraufführungen: „Sie haben alle eine inhaltliche Dringlichkeit.“