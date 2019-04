Die gesunden Alternativen zu Kartoffelchips

Was wäre der gemütliche Fernsehabend ohne Kartoffelchips? Leider ist diese Freizeitgestaltung nur eine Freude für den Gaumen - unser Bauch kann spätestens beim morgendlichen Jeanskampf nicht mehr darüber lachen. Aber wir haben einen Kompromiss im Angebot: Chips aus Hummus, Quinoa oder Kokosflocken können zwar auch nicht in rauen Mengen gesnackt werden, aber in einer überschaubaren Portionsgroßen zumindest mit einem besseren Gewissen.