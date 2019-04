Pferd wird aus 42.000 Jahre altem Fossil geklont

Fohlen-Mumie in der Taiga entdeckt

Forscher hatten den Kadaver des Fohlens vergangenen August zufällig im mehr als 100 Meter tiefen Batagaika-Krater in der nordostsibirischen Taiga entdeckt. Dank des Permafrostbodens waren Haut, Fell, Hufe und Schwanz über die Jahrtausende hinweg perfekt konserviert worden. Nur selten sind Fossilien so gut erhalten wie das des Tieres.