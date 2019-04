Womit Sie im Oster-Flugverkehr rechnen müssen

Kapazität des Luftraums stößt an Grenzen

Mehr als 12.000 Flüge sind für die Osterzeit allein in Deutschland jährlich geplant. Verspätungen und Ausfälle der letzten Jahre zeigen, dass dieses enorme Verkehrsaufkommen den Luftraum bereits im vergangenen Jahr stark überlastete. Die im Herbst auf dem Luftfahrtgipfel beschlossenen Maßnahmen zur Vermeidung eines erneuten Chaos-Sommer haben bisher wenig Wirkung gezeigt.



Das wird sich vor allem zum Beginn der Hauptreisezeit rund um die Osterfeiertage wieder bemerkbar machen, wie Fluggastrechtsexperte Oskar de Felice weiß: „Wir rechnen auch in diesem Jahr weiter mit Verzögerungen bei den Flugabläufen. Die Probleme der Flugsicherung sind nicht gelöst und auch hinsichtlich der Kapazitätsengpässe an den Flughäfen hat sich nicht viel getan hat. Die Airlines takten die Flüge nach wie vor zu eng und können so auch vorhersehbare Probleme im Betriebsablauf nicht abfedern. Passagiere müssen sich daher in den nächsten Wochen und insbesondere während der Hauptreisezeit in den Sommermonaten wieder auf eine ganze Reihe von Verspätungen und Ausfälle einstellen.“