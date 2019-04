Frauen posten Videos ihrer Entbindung auf Insta

Dass eine echte Geburt meist nicht besonders appetitlich aussieht, ist bekannt. Trotzdem ist es für die meisten natürlich das Schönste der Welt. Nach der größten Anstrengung kommt die größte Freude, das wahre Glück. Eine Instagram-Seite zeigt nun all dies - in unzensierten Videos von normalen Frauen, die gebären. Alleine zu Hause, im Krankenhaus, per Kaiserschnitt, mit und ohne Komplikationen. Diese Videos zeigen alles.