So oft sind Cloud-Speicher Angriffen ausgesetzt

Für seine Studie errichtete Sophos in zehn der weltweit beliebtesten Amazon-Datenzentren in Frankfurt, London, Paris, Mumbai, Ohio, Sao Paolo, Singapur, Sidney Kalifornien und Irland sogenannte Honeypots - in Anlehnung an Honigtöpfe und deren Anziehungskraft auf Bienen -, um Angreifer anzulocken. Die Honeypots simulierten den Fernzugriffsdienst SSH (Secure Shell), der nicht nur von Servern verwendet wird, sondern auch in häuslichen Umgebungen mit so unterschiedlichen Geräten wie Webcams oder NAS-Geräten genutzt wird.