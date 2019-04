Der erste Kuss ist keine „Männersache“

Die Zeiten, in denen Männer ganz à la Hollywood die Frau nach einem gelungenen Date bis zur Haustüre begleiten und sich dort mit dem Kuss aller Küsse verabschieden, sind vorbei. Küssen ist, wenn es nach Clémentine Lalande, Gründerin und CEO der neuen Dating App Pickable, geht, längst keine Männersache mehr. „Frauen sind, was das Küssen betrifft, längst nicht mehr so zurückhaltend wie es noch vor einigen Jahren der Fall war“, so die Dating-Expertin. Trotzdem wird der erste Kuss, vor allem durch die Medien, oftmals immer noch als Männersache betrachtet. Dabei würden sich viele Männer freuen, wenn auch ihre Partnerin einmal die Initiative ergreift. Denn auch die Herren der Schöpfung möchten hin und wieder erobert werden.