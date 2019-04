Schule erstattet Anzeige gegen Schüler

Missbräuchliche Verwendung von Zigaretten

Kurz nach der steirischen Anhebung der Altersgrenze beim Rauchen von bisher 16 auf 18 Jahre zu Jahresbeginn hatte eine Schule in Seckau Anzeige erstattet: Es bestand der Verdacht der missbräuchlichen sowie verbotenen Verwendung von Zigaretten und tabakähnlichen Gegenständen. Die Annahme bestätigte sich: Ein ausgeforschter 15-Jähriger handelte mit den elektrischen Zigaretten und dazugehörigen Liquids in der Schule. Er kaufte die Ware in einer Trafik und übers Internet mit gefälschter Identität an und verkaufte sie persönlich an seine Mitschüler weiter.