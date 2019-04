Macht uns mehr Sex wirklich jünger?

Die positiven Wirkungen sind wissenschaftlich bestätigt

Dr. David Weeks, ein britischer Berater und klinischer Psychologe, fand in einer seiner Studien heraus, dass Paare, die drei Mal pro Woche Sex hatten, optisch und gesundheitlich bis zu zehn Jahre jünger waren als ihr chronologisches Alter. Dies kann zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass beim Sex die Glückshormone Serotonin, Oxytocin udn Dopamin freigesetzt werden. Dadurch wird unser Immunsystem gestärkt und die Durchblutung verbessert. Und natürlich wirkt sich die lustvolle Betätigung auch auf das körperliche Wohlbefinden aus. Sex erhöht die Herzfrequenz und regt die Muskeln an, was für ein Wachstum sorgt.