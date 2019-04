Profi-Boxer liefern sich „Schlacht um Wien“

Neben dem angekündigten Titelkampf zwischen Nader und Knezevic sind drei weitere Profikämpfe geplant. Nach seinem erfolgreichen Profi-Debüt wird wieder der Austro-Armenier Howig Grigorjan in Wien in den Ring steigen. Ebenfalls wieder mit dabei ist der Deutsche Florian Sparakovski, der in der letzten BOUNCE Fight Night das Publikum begeisterte. Erstmals in der Fight Night wird der Wiener Manuel Steffan (JAB-Club) antreten. Er ist bisher in drei Kämpfen ungeschlagen. Zwei hat er durch K.O. frühzeitig beendet.