PKK-Fahne bei Demo: Freispruch!

Bei der Demo am 27. Jänner 2018 protestierten Kurden gegen den Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Auch der 31-Jährige, ein syrischer Kurde, der seit 2015 hier lebt und als Frisör arbeitet. Er will nicht gewusst haben, dass das Symbol auf der Fahne jenes der PKK ist. „Ich habe nicht gewusst, dass es verboten ist.“ Dass er Mitglied einer politischen Vereinigung war, verneinte er: „Ich bin Kurde. Jeder Kurde will Freiheit.“ Ein Tatvorsatz war nicht nachweisbar: Freispruch, nicht rechtskräftig.