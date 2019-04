Bei starker Erwärmung sind Alpen bis 2100 eisfrei

Eisvolumen wird sich bis 2050 halbieren

Unabhängig von möglichen Klimaschutzmaßnahmen wird sich dieses Volumen bis 2050 jedenfalls in etwa halbieren. Ein Grund dafür sei, so die Forscher in einer Aussendung, dass sich der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stärker bemerkbar machen wird. Zudem würden die Gletscher nur langsam auf Veränderungen reagieren. Derzeit spiegle ihr Volumen vor allem in niedrigeren Lagen noch immer das kältere Klima der Vergangenheit wider.