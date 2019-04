Mehr als 140 Teilnehmer am Jugendredewettbewerb

In maximal acht Minuten können die Jugendlichen in der Kategorie „Neues Sprachrohr“ das Publikum in Versform, als Kurzkabarett, mit Gitarrenbegleitung oder in einer ganz anderen Form (z.B. Multimediapräsentation) überzeugen. Hier dürfen je Gruppe zwischen ein bis vier Personen teilnehmen. Die Sieger werden am Donnerstag um 10 Uhr ermittelt.