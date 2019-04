„Und was ist aus dir geworden?“, fragten sie. „Du warst doch immer so ein Alphatier! Eine, der alles leichtgefallen ist!“ Und ich fragte mich: Meinen die mich? Ich – ein Alphatier? Dem alles leichtfällt? Haben sie den Druck denn nicht gespürt, dem ich mich tagtäglich selbst ausgesetzt hatte? Nicht die Angst, zu versagen? Haben sie meine Unsicherheit nicht gespürt, jedes Mal, wenn ich das Wort ergriffen hatte? Meine Klassenkameraden hatten offenbar etwas in mir gesehen, das ich selbst nie so wahrgenommen habe. Und wie immer, wenn Selbst- und Fremdwahrnehmung aufeinanderprallen, kommt die Frage auf: Wer bin ich? Bin ich die, die ich sehe? Oder die, die andere in mir sehen? Von wem lasse ich mir sagen, wer ich bin?