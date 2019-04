Taxham: Schüler sammeln Kilometer für guten Zweck

„Es ist schön zu sehen, dass bereits unsere Kinder etwas unternehmen, um denen zu helfen, denen es nicht so gut wie uns geht. Ich bin der NMS Taxham wirklich dankbar, dass sie an diesem großartigen Projekt teilgenommen hat. Die ganze Schule und vor allem die engagierten Schülerinnen und Schüler können wirklich stolz auf sich sein“, so Bildungslandesrätin Maria Hutter.