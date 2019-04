Psychedelisch: Italienisches Festival in Wien

Auf der Tanzfläche soll jeder seine Individualität ausleben können. Dieser Meinung ist auch das WAO-Festival, das von Italien nun nach Wien kommt. Am 26. April wird der Club Utopia (12., Ruckergasse 30-32) zum Schauplatz für „Psychedelic Trance“. Wer an diesem Termin nicht kann, hat die Möglichkeit, das Festival eine ganze Woche im August in Italien zu erleben.