USA verhängen Einreiseverbot gegen 16 Saudis

Ihre Vermögenswerte in den USA wurden eingefroren, US-Staatsbürger dürfen seitdem keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Nun wird ihnen und ihren engen Familienmitgliedern auch die Einreise in die USA untersagt, teilte das US-Außenministerium am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit.