Auch Gewerkschaft ist nun gegen die Polizei-Spitze

„Jemand, der fünf Jahre lang die eklatante Personalknappheit in Salzburg nur schön geredet hat, kann das Problem auch in Zukunft nicht lösen“, sagt FSG-Gewerkschaftschef Walter Deisenberger. Nun bekommt er auch Unterstützung von seinen FCG-Gewerkschaftskollegen in Wien: Auch Robert Zimmermann, Österreichs oberster Polizeigewerkschafter, äußerte sich Montag morgens in Ö3 besorgt über die Personalsituation der Salzburger Polizei: Wie die „Krone“ bereits berichtete, weist Salzburg mit einem Fehlbestand von 14,1 Prozent das höchste Minus in ganz Österreich auf.