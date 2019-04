Wohnungsvergabe per Streichholz

Im Zweifelsfall entscheidet ein Streichholz über Vergaben in großen Neubauten in der Stadt: Was aufs Erste nach völliger Willkür klingt, wird tatsächlich so praktiziert. Die Regelung soll den Wohnungswerbern eigentlich mehr Fairness und Freiheiten garantieren. Mit herben Enttäuschungen ende das so gut wie nie, heißt es.