Der Rekordjäger ohne Sauerstoff unter Wasser

Als er mit 17 Jahren den Film „Im Rausch der Tiefe“ sah, wusste er, dass er genau das auch machen will. Das Kultwerk handelt von zwei griechischen Jungen, die in ihrem späteren Leben zu Profi-Apnoe-Tauchern werden und Weltrekorde aufstellen. Genau das hat Christian Redl schließlich auch getan, nachdem er sich selbst in den Kindern im Film sah. „Ich liebe die Stille, das Dreidimensionale und den Reiz, immer Neues auszuprobieren. Außerdem den Einklang mit der Unterwasserwelt. Als Freitaucher kommt man viel näher an die Lebewesen heran“, beschreibt der 42-Jährige im City4U-Talk.