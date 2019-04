„Sinnfluencer“ wollen etwas bewegen

„Das Essen, das wir in Europa wegwerfen, würde zwei Mal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren“, berichtet Valentin Thurn in seiner Dokumentation „Taste the waste“. Eine Tatsache, die alle zum Umdenken anregen sollte. Doch leider ist es für viele selbstverständlich regelmäßig noch essbare Lebensmittel wegzuwerfen. Fehlende Einkaufsplanung, übertriebene Vorsicht beim Haltbarkeitsdatum sind zwei der Gründe auf Konsumentenseite. Doch noch bevor die Lebensmittel überhaupt im Supermarkt landen, wird schon ordentlich verschwendet: Zum Beispiel, wenn eine Tomate nicht das richtige Rot hat. Dann landet sie im Müll. In Österreich werden jährlich 157.000 Tonnen an noch genießbaren Lebensmitteln weggeworfen. „Ein Drittel aller Lebensmittel entlang der ganzen Wertschöpfungskette werden entsorgt. Das ist absurd, wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen in die Landwirtschaft und Produktion fließen“, betont Madeleine Alizadeh, die auf ihrer Instagram-Seite und durch ihren Podcast als Daria Daria zu mehr Nachhaltigkeit aufruft.