Red Bull bleibt die Top-Marke in Österreich

Keine andere Marke wurde im vergangenen Jahr so oft in den heimischen Medien genannt wie Red Bull. Zurückzuführen ist das vor allem auf das starke Sportsponsoring, des Energydrink-Konzerns - 70 Prozent der Beiträge waren in den Sportressorts zu finden. Allgemein ist die Medienpräsenz der Firmen stabil: Unter den Top Sechs gab es von 2017 auf 2018 keine Änderung.