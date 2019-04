Sprayer „verzierten“ Kirche

Schmierereien, Diebstahl, Sachbeschädigung: Die vier Jugendlichen richteten bei ihrem Streifzug in der Stadt vergangenen Herbst mehr als 10.000 Euro Schaden an. Zwei der Täter (14 und 15 Jahre alt) mussten sich dafür jetzt in St. Pölten vor Gericht verantworten. Erschienen war aber nur der ältere der beiden, der die „Dummheit“ mittlerweile bereut.