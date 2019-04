Prozess: Ein Stich in die Leber wegen 375 Euro

Die Mozartstadt wachte an jenem Tag im Mai gerade auf, als Polizei-Sirenen durch den Stadtteil Schallmoos hallten. Mord-Alarm, hieß es von der Polizei. Um 7.30 Uhr in der Früh. Ein Mann lag blutüberströmt auf einem Gehsteig in der Bayerhamerstraße, einen Steinwurf vom Hans-Lechner-Park entfernt. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Spital, eine Not-Operation rettete dem Opfer das Leben.