Erstes Tor von Felber: Anif zurück auf der Drei

Trotz des sehr holprigen Terrains in Hohenems entwickelte sich ein gutes Spiel, in dem Anif bald die Initiative ergriff, zunächst aber Zia, Bann und Sorda mit guten Einschussmöglichkeiten scheiterten. Ehe es Felber kurz vorm Pausenpfiff zum goldrichtigen Zeitpunkt doch noch krachen ließ: einen Eckball volley übernommen - der Ball wurde noch leicht abgefälscht. Das 2:0 durch Sommer, der nach schöner Ballstafette über Sorda, Weberbauer von Bann mit einem Pass in die Tiefe bedient wurde, machte früh alles klar. Danner massierte kurz danach noch Tor-Aluminium. „Wir hatten die Kontrolle, der Gegner kam nur zweimal vor Aumayrs Tor“, war Trainer Hofer am Ende zufrieden.