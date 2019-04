Matchpucks als verdienter Lohn

Mit jedem Capitals-Tor in den letzten beiden Partien – gesamt sechs Stück – erneut in Rückstand geraten, aber am Ende dennoch zweimal gesiegt: Eisbullen mit Riesenherz versetzen so Play-off-Berge, schlugen mit dem enthusiastisch gefeierten Heim-5:3 Wien in dieser Saison erstmals nach regulärer Spielzeit. Weil auch Rückkehrer Hochkofler der vierten Linie mehr physische Präsenz gab, bei Rauchenwalds so wichtigem 3:3 für Verkehr vor Goalie Lamoureux sorgte. „Das hat zusätzlich Energie gegeben, soll weiter ein Trumpf sein“, erklärte Herburger, der den „Game Winner“ draufsetzte. Als die Caps nur mehr reagierten, angezählt waren.