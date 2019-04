Tirolerin (74) verlor fast 10.000 Euro an Betrüger

Ihre Gutgläubigkeit wurde einer 74-Jährigen aus Hall zum Verhängnis! Die Rentnerin lieh einem 56-Jährigen immer wieder Geld - dieser hatte stets versprochen, die Schulden so rasch als möglich zurückzuzahlen. Das waren aber nur leere Versprechungen. Ihr Geld sah die Tirolerin nicht mehr wieder - alles in allem entstand ihr ein Schaden in Höhe von fast 10.000 Euro!