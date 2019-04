16-Jähriger von jungem Räuber-Trio verletzt

Zwei 14- und ein 15-jähriger Bursch sprachen am Freitag, kurz vor 15 Uhr, auf der Landwiedstraße in Linz einen 16-Jährigen aggressiv an. Sie forderten von dem Jugendlichen Bargeld. Als er ihnen keines gab, versuchte der 15-Jährige dem Opfer in die Hosentasche zu greifen. Weil der junge Mann das aber reflexartig sofort mit der Hand abwehrte, schlug ihm der Angreifer brutal mit der Faust auf die Nase.