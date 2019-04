2000 Besucher schnupperten Landespolitik

Die Schlange vor dem Büro des Landeschefs ist lange. Viola und Andrew aus England haben sich eher hierher verirrt: „We just followed the crowd - wir sind nur der Menge gefolgt“, grinsen sie. Vom Ambiente zeigen sich nicht nur die beiden beeindruckt. „Es ist schön, wie das Alte mit dem Modernen verbunden wird“, sagt eine Besucherin. Eine andere will wissen, ob die meterhohen, barocken Schränke noch benutzt werden. „Ja, da drin stehen jede Menge Aktenordner“, klärt eine Mitarbeiterin auf.