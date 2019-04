Promi-Patienten: Der Grat ist schmal

Promi-Patienten wurden auch schon im Kardinal Schwarzenberg Krankenhaus in Schwarzach versorgt. Wer an den Unfall von Thüringens Ministerpräsidenten Dieter Althaus im Jahr 2009 erinnert wird, atmet einmal tief durch. „Er war damals in einem Überwachungszimmer, wo nur Mitarbeiter Zutritt haben“, erklärt Geschäftsführer Ludwig Gold. Auch Moderator Armin Assinger oder Überflieger Simon Ammann wurden hier behandelt. Gold knüpft Prominenz aber an Notfälle: „Generell ist es nicht unser Auftrag. Wir sind ein Ordensspital und für Arme im Innergebirg gegründet.“