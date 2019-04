Pkw und Lkw kollidierten: 46-jährige Lenkerin tot!

Gegen 5.20 Uhr war die 46-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit ihrem Pkw auf der L 104 in Fahrtrichtung Mixnitz unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dabei wurde die Frau im Fahrzeug eingeklemmt. Mit einem Bergegerät befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Breitenau am Hochlantsch, Mixnitz, Bruck an der Mur und die Betriebsfeuerwehr Breitenau die 46-Jährige aus dem Fahrzeug.