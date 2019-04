Am Donaukanal: 3000 Ben & Jerry’s gratis

Auf der ganzen Welt wird am 9. April der Ben & Jerry’s „Free Cone Day“ gefeiert. Diesen Tag gibt es bei Ben & Jerry’s bereits seit der Gründung vor 41 Jahren an, denn die Gründer Ben Cohen und Jerry Greenfield wollten von Anfang an einmal im Jahr den Fans ihrer Ice Cream etwas zurück geben und sie mit einer „free Cone“, also einer gratis Kugel Eis beschenken. In Österreich findet der Free Cone Day für alle Ben & Jerry’s Fans dieses Jahr wieder an der Adria Wien am Donaukanal statt.